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قصص نجاح الشخصيات العربية والعالمية يرويها الإعلامي أحمد الجمل في كتاب جديد

02:07 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
قصص نجاح الشخصيات العربية والعالمية يرويها الإعلامي أحمد الجمل في كتاب جديد

الإعلامي أحمد الجمل

كتب- مصراوي:

تعاقدت دار الوطن للنشر والتوزيع مع الإعلامي أحمد الجمل على طباعة ونشر وتوزيع الكتاب الأول له الذي يروي فيه قصص كفاح ونجاح وصعود أبرز الشخصيات المصرية والعربية والعالمية، وكيف كانت بداياتهم، وكيف تغلبوا على العقبات والمعوقات التي واجهتهم خلال مسيرتهم العملية.

وأكد الجمل أنه حاليا في مرحلة التواصل مع عدد من الشخصيات العامة المصرية والعربية الذين يتمتعون بمسيرة حافلة من النجاح، مشيرا إلى أن الكتاب سيكون متوفرا للقراء في يناير القادم، وسيطرح في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

يذكر أن أحمد الجمل يعمل كمقدم بقناة روسيا اليوم في قسمها الديجيتال روسيا اليوم أونلاين، إضافة لتواجده بشكل دائم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي بفيديوهاته التي يتحدث فيها عن ريادة الأعمال والتحفيز والسفر وقصص نجاح مؤسسي أبرز الماركات العالمية حيث لاقت فيديوهاته نجاحا وانتشارا واسعا بين الشباب.

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الإعلامي أحمد الجمل دار الوطن للنشر والتوزيع أبرز الشخصيات المصرية والعربية

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