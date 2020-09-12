الأوقاف: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا؟" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة".

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، السبت، أن الخطبة ستكون في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية 11/ 9/ 2020م، داعيا الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

كان وزير الأوقاف، ألقى خطبة الجمعة أمس، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي كان عنوانها " تقدير المصلحة وتنظيم المباح".