الري: إزالة 1079 مخالفة على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 280,214 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 1079 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ 330 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 686 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 63 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ 330 إزالة من بداية شهر سبتمبر 2020 وعلى مدار 10 أيام ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الأن 56084 حالة.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق عواد، رئيس قطاع الري، أن القطاع قام بإزالة 686 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 146502 إزالة.

وفي سياق متصل أفاد المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 63 إزالة، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 77628 إزالة منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي للتعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.​