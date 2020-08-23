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الأوقاف: توزيع ١٣ طن لحوم أضاحي على الأولى بالرعاية بـ٤ محافظات.. غدا

11:28 ص الأحد 23 أغسطس 2020
الأوقاف: توزيع ١٣ طن لحوم أضاحي على الأولى بالرعاية بـ٤ محافظات.. غدا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع (13) طنا من لحوم الأضحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (المنوفية والاسماعيلية والبحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة)، بواقع (3) طن لكل من محافظات: (المنيا والاسماعيلية) و (2) طن لمحافظة (البحر الأحمر والودي الجديد والبحيرة )، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضحت في بيان لها، الأحد، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 254 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وأكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وزارة الأوقاف لحوم أضاحي

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