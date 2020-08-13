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ضبط هواتف محمولة بنصف مليون جنيه بحوزة راكب بمطار القاهرة

04:01 م الخميس 13 أغسطس 2020
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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها ومستلزماتها وكروت الميموري أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطارـ إنه اثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة العربية، رحلة رقم (620) القادمة من الشارقة، اشتبه النوبي شحتو مأمور اللجنة الجمركية في راكب يحاول الخروج مسرعًا من صالة الوصول الدولية وسط زحام الركاب، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

قرر عبدالحليم محمد مدير الإدارة، تشكيل لجنة من أحمد ياسين مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضر تحت إشراف أمل حسن مدير الحركة لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 26 هاتفًا محمولا ماركة آيفون، و6950 كارت ميموري، و100 قطعة اكسسوار، و21 شاحن آيفون، و40 سماعة آيفون، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 500 ألف جنيه.

وقرر سامي صبحي مدير عام مبني الركاب رقم (1) إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ، وتحريز المضبوطات بعد العرض علي إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​

مطار القاهرة الدولي الهواتف المحمولة الجمارك

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