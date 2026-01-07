إعلان

توضيح مهم من "سلامة الغذاء" بشأن سحب منتجات حليب للأطفال

كتب : أحمد جمعة

10:48 م 07/01/2026

المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء (8)

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضيحًا مهمًا بشأن سحب منتجات حليب الأطفال، مؤكدة أن البيان الصادر بتاريخ 6 يناير 2026 تناول منتجًا محددًا تم سحبه في بعض الدول الأوروبية (حليب الأطفال – سما)، والذي لم يُسجل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، ولم يُمنح أي ترخيص للاستيراد أو التداول، وبالتالي لا يتم تداوله في الأسواق المصرية.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيانها، الأربعاء، أن البيان الصادر اليوم 7 يناير 2026 يتعلق بمنتجات فعلية متداولة داخل السوق المصري، وتشمل منتجات Nestlé NAN مثل Nan Comfort 1 وNan OptiPro 1، حيث تم رصد احتمال وجود آثار لمادة Cereulide في أحد المكونات الأولية (زيت ARA).

وأكدت الهيئة أن الشركة، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اتخذت إجراء سحب احترازي استباقي لضمان سلامة الأطفال وحماية صحة المستهلكين.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء سحب منتجات حليب للأطفال حليب الأطفال سما

