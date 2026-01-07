بيان عاجل لوزارة الزراعة بشأن ارتفاع أسعار الكتاكيت في الأسواق

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زيادة أسعار الكتاكيت ليس لها مبرر واضح في الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أنها تتابع السوق بشكل دائم وتتدخل لحماية المستهلكين، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو التنسيق والحفاظ على توازن الأسعار.

وقالت الوزارة إن اللجوء للاستيراد يتم في أضيق الحدود كأداة لضبط السوق، في ضوء دعم الدولة للصناعة الوطنية، عبر توفير كافة التشريعات والتسهيلات التي تمكنها من التوسع وزيادة الإنتاج.

وأشارت وزارة الزراعة أنه من المقبول زيادة الأسعار بقدر مقبول في المواسم والاعياد لزيادة الطلب، وكذلك خلال الفترات شديدة البرودة لزيادة تكاليف تدفئة القطعان.

وأشارت الوزارة إلى تزايد الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء وبيض المائده خلال عام 2025 بنسبة 14% عن العام الماضي، وتزايد الانتاج من الدجاج البلدى المحلي في عام 2025 بنسبة 12.5%.

واضافت الوزارة أن زيادة الانتاج جاءت نتيجة الجهود التي تبذلها الدوله بتوفير كافة اوجه الدعم اللوجستي والفنى والمالي لمربي الدواجن سواء كان من صغار المربين او كبار المنتجين للتوسع في الانتاج وزياده الطاقه الانتاجية، فضلا عن توفير مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبه وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الصناعه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الزراعة حرصها الدائم على توضيح كافة المعلومات أولًا لمنع أي لغط أو سوء فهم.

اقرأ أيضا:

خاص| وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 17 شارعًا بالجيزة الجمعة

على نفقتهم.. الأوقاف تعلن نتائج قرعة تأشيرات الحج للعاملين

فتح باب تسجيل ملفات شهادة الصلاحية للمعلمين المساعدين المتعاقدين –مستند