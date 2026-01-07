خالد أبو بكر يشيد بتحقيق "ماء زمزم" ويثمن دور الصحافة الاستقصائية

أشاد المحامي الدولي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «"خر النهار" المذاع على قناة النهار، بالتحقيق الصحفي الخاص بـ"ماء زمزم| الذي أعده الصحفي محمد سامي رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي.

وثمن "أبو بكر"، خلال برنامجه، قيام موقع "مصراوي" بنشر التحقيق.

وأكد أن الدور الأساسي للصحفي يتمثل في كشف القضايا وإضاءة الطريق أمام الحكومة والأجهزة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرًا إلى أن تحقيق "ماء زمزم" يُعد نموذجًا واضحًا للصحافة الاستقصائية الجادة.

وأوضح أن التحقيق المنشور على موقع مصراوي تناول وجود شبهات تتعلق بتركيبات تُستخدم للتحايل على الجمارك والضرائب في ما يخص الهواتف المحمولة، من قبل بعض المعتمرين القادمين من المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو