إعلان

خالد أبو بكر يشيد بتحقيق "ماء زمزم" ويثمن دور الصحافة الاستقصائية

كتب : محمد أبو بكر

10:45 م 07/01/2026 تعديل في 10:45 م

المحامي الدولي خالد أبو بكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المحامي الدولي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «"خر النهار" المذاع على قناة النهار، بالتحقيق الصحفي الخاص بـ"ماء زمزم| الذي أعده الصحفي محمد سامي رئيس قسم الأخبار بموقع مصراوي.

وثمن "أبو بكر"، خلال برنامجه، قيام موقع "مصراوي" بنشر التحقيق.

وأكد أن الدور الأساسي للصحفي يتمثل في كشف القضايا وإضاءة الطريق أمام الحكومة والأجهزة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مشيرًا إلى أن تحقيق "ماء زمزم" يُعد نموذجًا واضحًا للصحافة الاستقصائية الجادة.

وأوضح أن التحقيق المنشور على موقع مصراوي تناول وجود شبهات تتعلق بتركيبات تُستخدم للتحايل على الجمارك والضرائب في ما يخص الهواتف المحمولة، من قبل بعض المعتمرين القادمين من المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

حقيقة تعطل أنظمة الرقمنة ببعض الوزارات والهيئات الحكومية

بدءَا من 9 يناير.. المواعيد الجديدة لفتح معبد إدفو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد أبو بكر ماء زمزم تحقيق آيفون بماء زمزم الجمارك والضرائب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

البرلمان يتحرك والجمهور يتفاعل.. ردود الفعل على تحقيق "آيفون بماء زمزم"
أخبار مصر

البرلمان يتحرك والجمهور يتفاعل.. ردود الفعل على تحقيق "آيفون بماء زمزم"
توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة
علاقات

توتر ومعاناة وقلق من نصيب هذه الأبراج خلال الأشهر القادمة

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
شئون عربية و دولية

السفينة مارينيرا.. كيف أوشكت موسكو وواشنطن على صدام عسكري في الأطلسي؟
درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
زووم

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة في أحدث ظهور
وفاة بعثة كاملة وقمصان بلا أكمام.. أغرب 6 مشاهد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

وفاة بعثة كاملة وقمصان بلا أكمام.. أغرب 6 مشاهد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل