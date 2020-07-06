نظارة وعلبة سجائر.. أمين الأعلى للثقافة يهدي مقتنيات والده إلى القومي للمسرح

أهدى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ونجل الفنان الراحل محمود عزمي، إلى متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض من مقتنيات والده ضمت "بذلة وروب" والده، مع كارنيه نقابة المهن التمثيلية، والمحفظة الشخصية، وجواز سفر الفنان محمود عزمي.

كما ضمت المقتنيات، نظارة وعلبة سجائر بالولاعة كان يستخدمهم عزمي، وصورة شخصية تجمع الفنان الراحل محمود عزمي مع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق والفنانة القديرة سميحة أيوب التي كانت تشغل مدير عام المسرح الحديث في ذلك الوقت.

كما حرص الدكتور هشام عزمي على إهداء المركز القومي للمسرح شهادة تكريم محمود عزمي من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بدورته العشرين مع العدد الثاني لنشرة المهرجان التي تحتوي على تقرير كامل عن أعمال محمود عزمي المسرحية، وشهادة أخرى لتكريم عزمي من البيت الفني للمسرح.

وبحسب بيان، يأتي هذا دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي حيث يقيم المركز القومي للمسرح حاليا جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.