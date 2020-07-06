أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

نظارة وعلبة سجائر.. أمين الأعلى للثقافة يهدي مقتنيات والده إلى القومي للمسرح

10:45 ص الإثنين 06 يوليه 2020
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

أهدى الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ونجل الفنان الراحل محمود عزمي، إلى متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعض من مقتنيات والده ضمت "بذلة وروب" والده، مع كارنيه نقابة المهن التمثيلية، والمحفظة الشخصية، وجواز سفر الفنان محمود عزمي.

كما ضمت المقتنيات، نظارة وعلبة سجائر بالولاعة كان يستخدمهم عزمي، وصورة شخصية تجمع الفنان الراحل محمود عزمي مع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق والفنانة القديرة سميحة أيوب التي كانت تشغل مدير عام المسرح الحديث في ذلك الوقت.

كما حرص الدكتور هشام عزمي على إهداء المركز القومي للمسرح شهادة تكريم محمود عزمي من المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بدورته العشرين مع العدد الثاني لنشرة المهرجان التي تحتوي على تقرير كامل عن أعمال محمود عزمي المسرحية، وشهادة أخرى لتكريم عزمي من البيت الفني للمسرح.

وبحسب بيان، يأتي هذا دعما للمشروع الطموح الجاري تنفيذه لحفظ وعرض مقتنيات رواد المسرح والموسيقى والفن الشعبي حيث يقيم المركز القومي للمسرح حاليا جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.

هشام عزمي القومي للمسرح المجلس الأعلى للثقافة

الخبر التالى:

بداية من الغد ولمدة 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة عن المعدلات 4 درجات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:العربية: القوات التركية تنسحب من قاعدة الوطية بعد تكبدها خسائر كبيرة