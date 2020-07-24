للمرة الأولى.. الأوقاف: جمع جلود الأضاحي وضم ثمنها لمشروع الصكوك
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الأصل في الأضحية أنها لله (عز وجل) لا يجوز بيع أي شيء منها لا اللحم ولا الجلد ولا أي شيء ، أو إعطاء الجلد للجزار على سبيل أجرة الذبح أو جزء منها، فصاحب الأضحية إما أن ينتفع بجلد الأضحية وإما أن يهديه أو يتصدق به.
وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه بما أن مشروع صكوك الأضاحي المستهدف منه الفقراء والأسر الأولى بالرعاية، فإن حصيلة بيع ما تجمعه مديريات الأوقاف من جلود الأضاحي يتم إضافته إلى مشروع صكوك الأضاحي، ليتحول ثمن الجلد إلى لحوم يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الأوقاف، بتجميع جلود الأضاحي، منذ إطلاق المشروع قبل أربع سنوات.
وأوضح أنه تم تكليف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات، بمتابعة هذا الملف والرد على أي استفسار للمديريات بشأنه.
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