محافظة القاهرة: بدء إزالة 8 أدوار مخالفة بعقار بحي عين شمس

كتب- محمد نصار:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، في تنفيذ قرارات إزالة 8 أدوار مخالفة بالعقار رقم 8 شارع الكمال بحي عين شمس حيث كان العقار صادر له ترخيص ببناء 5 أدوار فقط وقام صاحبه بتعليته حتى الدور 14.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الإزالة الفورية لها.

وأشار المحافظ، إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

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