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بمسجد السيدة زينب فقط.. الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

02:46 م الجمعة 12 يونيو 2020
بمسجد السيدة زينب فقط.. الأوقاف: "الأدب مع الله والخلق" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، بمدينة القاهرة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة: أدب المحن (الأدب مع الله "عز وجل" والأدب مع الخلق)، وبحضور 20 مصليًّا من العاملين بالمسجد والعاملين والوزارة، وبالالتزام بالضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

وأكد وزارة الأوقاف، أن إقامة صلاة الجمعة المقبلة، الموافقد لـ19 من يونيو الجاري، قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) فقط.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وزارة الأوقاف صلاة الجمعة مسجد السيدة زينب خطبة الجمعة

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