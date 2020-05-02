النقل: دخول 20 جرارًا جديدًا الخدمة أول يوليو المقبل (صور)

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كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم السبت، لورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد، وأعمال التجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.

وتابع الوزير تدريب عدد من قائدي القطارات على أحد المحاكيات التدريبية الخاصة بالجرارت مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا خلال التدريب، من حيث تقليل الأعداد في كل تدريب والالتزام بالمسافات المحدة وارتداء الكمامات والتطهير المستمر بالكحول.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في الالتزام بنظافة الورش والقطارات والزي الرسمي، والحفاظ على الجرارات والعربات مع التعامل الجيد مع الركاب، والحرص على الاستمرار في حصول الراكب على التذكرة وعدم التهرب من دفع قيمتها، خاصة مع تنفيذ الوزارة لمخطط إعلاني استثماري لمحطات السكة الحديد والاستغلال الأمثل لأراضي السكة الحديد، بما يساهم في زيادة العوائد المالية للسكة الحديد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وطالب وزير النقل، بضرورة وجود نقاط إنذار وإطفاء وإسعاف في كل ورشة، إضافة إلى أن يتم تأهيل وتدريب كل قائدي القطارات خاصة مع توالي دخول الجرارات والعربات الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة، مع الاستمرار في تأهيل ورفع مستوى كافة طائف التشغيل خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير منظومة السكة الحديد.

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء ورش عربات الإسباني الجديدة، وامتداد ورش الجرارات، وسكك تموين الجرارات والتي تنفذها النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل حيث تم تخصيص هذه الورش لأعمال التجهيز والاستعداد بالجرارت الجديدة والعربات الجديدة للتشغيل مع توالي وصولها من الشركات الأجنبية المتعاقد معها.

كما شاهد الوزير أعمال التجهيز الخاصة بـ20 جرارًا (GE) سكة حديد جديدة، وصلت خلال الفترة الماضية، وحيث تتم هذه الأعمال تحت إشراف خبراء من شركة "GE Transportation" وحيث تدخل هذه الجرارات ضمن صفقة توريد 110 جرارات سكة حديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة، شامل الدعم الفني بإجمالي تكلفة 602.05 مليون دولار.

وأكد الوزير، أن هذه الجرارات الجديدة ستدخل الخدمة بدء من أول يوليو، حيث سيتم تركيبها مع الدفعات الجديدة التي ستصل من العربات الجديدة.