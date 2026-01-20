25 صورة تكشف التفاصيل.. 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات

كتب- محمد سامي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن توفير 6499 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 63 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 10 محافظات، مع إتاحة التقديم خلال شهري يناير وفبراير 2026.

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية، ودعم مسار التنمية الشاملة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أن الفرص المتاحة تشمل وظائف متنوعة في عدد من التخصصات والمهن، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية.

وتغطي النشرة الحالية فرص عمل بمحافظات: القاهرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية، دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، والمنوفية، وتشمل تخصصات متعددة، من بينها: أخصائيو تسويق وموارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو مواقع وتنجيد، (ليدي جارد - إناث)، مشرفو إنتاج، شيفات، أخصائيو مشتريات، بائعون، مقدمو طلبات، أمناء مخازن، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة، فنيون بمختلف التخصصات، سائقون برخص أولى وثانية وثالثة، أفراد أمن، إلى جانب فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، وأعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

ووجّه وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية فرص العمل المُعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نشر الوظائف، وتوثيق إجراءات التوظيف حتى استلام العامل لمهام عمله رسميًا.

كما جدّد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتلبي تطلعات الشباب في مختلف المحافظات.

وبيّنت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.

وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي - باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتحقيق دمج كامل ومستدام لهم في سوق العمل.

