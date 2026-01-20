إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

01:06 م 20/01/2026

سعر الذهب

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، محققًا قمة قياسية جديدة، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 20-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4230 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5438 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6345 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7251 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 72510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 225506 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 362550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.19% إلى نحو 4726 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

