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حدث ثقافي من العيار الثقيل.. مناظرة نجيب محفوظ والأديب الفرنسي كلود سيمون -شاهد

11:53 ص السبت 02 مايو 2020
حدث ثقافي من العيار الثقيل.. مناظرة نجيب محفوظ والأديب الفرنسي كلود سيمون -شاهد

نجيب محفوظ

كتب- محمد عاطف:

بثَّت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء أمس الجمعة، حدثًا ثقافيًّا من العيار الثقيل لكل عشاق الأدب والروايات.

عرضت قناة وزارة الثقافة اللقاء الحصري النادر للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، الذي حصد جائزة نوبل عام ١٩٨٨، في مناظرة مع الأديب الفرنسي كلود سيمون، والذي حصد جائزة نوبل عام ١٩٨٥؛ وذلك لأول مرة حصرياً على "يوتيوب".

يُذكر أن وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة ثقافية بعنوان "خليك في بيتك.. الثقافة بين إيديك" على قناة "يوتيوب" الخاصة بالوزارة، وكذلك قناة الهيئة المصرية العامة للكتاب، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا المستجد.

تتضمن المبادرة عرض مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية النادرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الحفلات الفنية والموسيقية واللقاءات والندوات الفكرية التي سبق تقديمها من خلال الإدارات التابعة للوزارة، وكذلك دار الأوبرا.

ولمشاهدة المناظرة عبر هذا الرابط:اضغط هنا

نجيب محفوظ كلود سيمون الهيئة المصرية العامة للكتاب

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