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استهلك صح.. أفضل الطرق لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء مع استخدام التكييف

12:08 م الأربعاء 29 أبريل 2020
استهلك صح.. أفضل الطرق لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء مع استخدام التكييف

التكييف

كتب- محمد صلاح:

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز، خلال شهر رمضان، بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، والطريقة الأمثل لاستخدام مكيف الهواء؛ لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ المواطنون إلى الاعتماد على تشغيل التكييفات في منازلهم؛ لمواجهة ارتفاعات درجات الحرارة، تزامنًا مع صيام شهر رمضان.

ونصح الجهاز بضرورة ضبط درجة حرارة التكييف على 25 درجة، والتأكد من نظافة فلتر الهواء باستمرار، وإحكام غلق الأبواب والنوافذ للحصول على أعلى نسبة تبريد واستهلاك كهرباء أقل، وتوفير الأموال في جهات أخرى بدلًا من إهدارها في الاستخدام الخاطئ للطاقة.

كان الجهاز أعلن إطلاق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح، واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلًا من إهدار الطاقة والمال، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنةً بشهري مارس وأبريل.

التكييف ارتفاع فاتورة الكهرباء ارتفاع درجات الحرارة

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