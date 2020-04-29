استهلك صح.. أفضل الطرق لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء مع استخدام التكييف
كتب- محمد صلاح:
قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح في إطار الحملة التي أطلقها الجهاز، خلال شهر رمضان، بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، والطريقة الأمثل لاستخدام مكيف الهواء؛ لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.
ومع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يلجأ المواطنون إلى الاعتماد على تشغيل التكييفات في منازلهم؛ لمواجهة ارتفاعات درجات الحرارة، تزامنًا مع صيام شهر رمضان.
ونصح الجهاز بضرورة ضبط درجة حرارة التكييف على 25 درجة، والتأكد من نظافة فلتر الهواء باستمرار، وإحكام غلق الأبواب والنوافذ للحصول على أعلى نسبة تبريد واستهلاك كهرباء أقل، وتوفير الأموال في جهات أخرى بدلًا من إهدارها في الاستخدام الخاطئ للطاقة.
كان الجهاز أعلن إطلاق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح، واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه أموالهم بشكل سليم بدلًا من إهدار الطاقة والمال، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنةً بشهري مارس وأبريل.
الخبر التالى:جهاز مدينة برج العرب الجديدة يدفع بمنافذ بيع متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5042
عدد المصابين
-
1669
عدد المتعافين
-
359
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3062557
عدد المصابين
-
906022
عدد المتعافين
-
212221
عدد الوفيات
إعلان