يواجه عدد من المواطنين تراجعًا سريعًا في رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، رغم اعتقاد البعض أن معدلات الاستهلاك داخل المنزل “طبيعية” إلا أن مصدر بقطاع الكهرباء أكد أن هناك أخطاء شائعة تتسبب في استنزاف الرصيد بشكل ملحوظ دون الانتباه إليها.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ترك بعض الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء على مدار اليوم، حتى في حالة عدم استخدامها، يعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى سحب الرصيد بشكل مستمر من العداد مسبوق الدفع.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ”مصراوي”، أن أجهزة مثل السخان الكهربائي والتكييف والثلاجات القديمة والدفايات والأجهزة التي تعمل بنظام “الستاند باي” تستهلك كهرباء بصورة مستمرة، ما يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك اليومي وانخفاض الرصيد بشكل أسرع من المتوقع.

وأوضح أن بعض المواطنين يتركون السخان الكهربائي يعمل لساعات طويلة دون حاجة فعلية، وهو ما يضاعف قيمة الاستهلاك، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال داخل المنازل.

وأكد أن تشغيل أكثر من جهاز عالي الاستهلاك في وقت واحد، مثل الغسالة والتكييف والسخان، يؤدي إلى زيادة الأحمال وبالتالي ارتفاع قيمة الاستهلاك المسجل على العداد.

فيما نصحت وزارة الكهرباء بضرورة فصل الأجهزة غير المستخدمة من مصدر الكهرباء، وعدم ترك الشواحن أو الأجهزة الإلكترونية موصلة بشكل دائم، مع متابعة معدلات الاستهلاك بصورة دورية من خلال شاشة العداد.

وشدد على أهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل الوحدة السكنية، لأن وجود تسريب أو تلف في بعض الوصلات قد يؤدي أيضًا إلى سحب كهرباء دون ملاحظة مباشرة من المشترك.

وأكد أن ترشيد الاستهلاك لا يقتصر فقط على تقليل تشغيل الأجهزة، وإنما يعتمد أيضًا على الاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة، بما يساهم في الحفاظ على الرصيد وتقليل قيمة الاستهلاك الشهري.