أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية، مع فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من "السلوم -مطروح -سيوة".

وبحسب الهيئة، فإن هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، تمتد مساءً بنسبة حدوث 30٪؜ إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وأشارت إلى أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، إذ تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، كما قد تصل سرعة هبات الرياح هناك من 60-70 كم /س.