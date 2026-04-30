كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إذ تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وقالت الهيئة، إن هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق متفرقة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرص سقوط أمطار ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على كافة أنحاء المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

-6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- العلمين الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- العريش الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

- بني سويف الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

- المنيا الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- قنا الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

- الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- أسوان الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 34 درجة.