حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 30-4-2026.. شبورة ورياح

كتب- محمد فتحي:

05:22 ص 30/04/2026

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إذ تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وقالت الهيئة، إن هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق متفرقة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرص سقوط أمطار ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على كافة أنحاء المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

-6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- العلمين الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

- السويس الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- العريش الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

- بني سويف الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

- المنيا الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

- أسيوط الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

- سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

- قنا الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

- الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- أسوان الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 34 درجة.

حالة الطقس درجات الحرارة طقس اليوم .طقس اليوم الخميس الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم الأرصاد الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

10 معلومات عن أمير عيد بعد إثارته الجدل بـ إشارات غير لائقة في عزاء والد
زووم

10 معلومات عن أمير عيد بعد إثارته الجدل بـ إشارات غير لائقة في عزاء والد
كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
زووم

كيف تحدث أمير عيد عن زواجه من ليلى الفاروق؟.."حفل بسيط فوق السطح"
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"