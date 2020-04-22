تحذير شديد.. الأرصاد: رياح خماسينية في طقس الجمعة تصل إلى عاصفة
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس يوم الجمعة المقبل والمتوقع أن يكون الأول من شهر رمضان سيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب المناطق.
ووجه شاهين تحذيرا شديدا من الظواهر الجوية التي سنتعرض لها يوم الجمعة المقبل، والمتمثلة في منخفض جوي خماسيني، يجلب معه رياح جنوبية غربية محملة بالأتربة، كما يتسبب المنخفض في رفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح على القاهرة بين 34 إلى 36 درجة.
وأضاف مدير مركز التنبؤات، لمصراوي اليوم الأربعاء، أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة سيصل لحد العاصفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء.
وتابع: "نهاية يوم الجمعة من المتوقع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد تكون خفيفة وغير مؤثرة".
وأوضح شاهين أنه بداية من يوم السبت نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بحوالي 10 درجات، وأن هذا الانخفاض مؤقت ويستمر حتى يوم الأحد، بجانب هدوء في سرعات الرياح.
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