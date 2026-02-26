تطبيق «كتاب» يحقق إقبالًا كبيرًا بعد التعريف به بمترو الأنفاق وقطار العاصمة

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، مجموعة من اللقاءات المهنية، بالعاصمة البريطانية لندن، مع عدد من مسؤولي وممثلي منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملين في السوق البريطاني وتقوم بجلب الحركة السياحية إلى مصر، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في مجال تنظيم الفعاليات الدولية.

جاء ذلك استهلالاً للزيارة الحالية التي يقوم بها وزير السياحة والآثار بلندن لافتتاح معرض الآثار "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السابعة.

وقام "فتحي" خلال هذه اللقاءات، باستعراض مؤشرات حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2025 ومنذ بداية العام الجاري، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 21% في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مقارنة بعام 2024، إلى جانب تحقيق ارتفاع ملحوظ في الإيرادات السياحية وأعداد الليالي السياحية.

وتناول اللقاء الحديث عن أداء السوق البريطاني، وأعداد السائحين الوافدين من المملكة المتحدة إلى مصر خلال عام 2025، إذ أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق نمو في أعداد السائحين البريطانيين بنسبة 16% مقارنة بعام 2024، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال العام الجاري.

وأوضح بيان "السياحة" أن الوزير استعرض أيضًا رؤية واستراتيجية الوزارة التي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الفريد الذي يتمتع به المقصد المصري ولا يُضاهى عالميًا.

وأشار شريف فتحي، إلى أهمية العمل على الاستفادة من هذا التنوع من خلال دمج الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة، مثل: الجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية، أو بين الساحل الشمالي وواحة سيوة، أو بين السياحة الروحانية ممثلة في زيارة نقاط مسار العائلة المقدسة مع الرحلات النيلية، وكذلك الربط بين سانت كاترين وشرم الشيخ وغيرها.

وتطرق "الوزير" للحديث عن منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، باعتبارهما من المقاصد السياحية الواعدة التي أصبحت تجذب السائحين من مختلف دول العالم، إذ شهدت أعداد رحلات الطيران العارض إلى العلمين زيادة كبيرة بلغت 540% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تخدمها ثلاثة مطارات دولية.

ولفت إلى أن مطار سفنكس الدولي يبعد نحو ساعتين ونصف فقط عن الساحل الشمالي، بما يتيح للسائح البريطاني فرصة الجمع بين زيارة المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة ثم التوجه بعد ذلك إلى الساحل للاستمتاع أيضًا بمنتج السياحة الشاطئية.

وأضاف شريف فتحي، أن هناك العديد من منظمي الرحلات في مختلف الأسواق أكدوا خلال لقاءاته معهم أنهم بدأوا بالفعل في تصميم وتسويق برامج سياحية لمصر تجمع بين أكثر من تجربة، وهو ما أسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين.

واستعرض وزير السياحة، حجم التنمية السياحية المتكاملة التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي وما تضمه من مشروعات سياحية كبرى، بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية التي تجذب شرائح السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع.

واستعرض مسئولو وممثلو منظمو الرحلات، من جانبهم، حجم أعمالهم في السوق المصري وما تحقق من نمو خلال عام 2025، إلى جانب خططهم المستقبلية للحفاظ على معدلات النمو، مؤكدين على وجود تنسيق وتعاون مستمر مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتعزيز المزيد من الترويج السياحي للمقصد المصري داخل السوق البريطاني.

ويذكر أنه شارك في حضور هذه اللقاءات كل من: الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و محمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة ايبريا بالهيئة، وياسمين سامي سكرتير أول بالسفارة المصرية في لندن.

