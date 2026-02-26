إعلان

قاعدة بيانات كاملة.. الإسعاف تحصر أسطول مركبات القطاع الخاص

كتب : أحمد جمعة

02:24 م 26/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الإسعاف تطلق أول قاعدة بيانات إلكترونية (3)
  • عرض 6 صورة
    الإسعاف تطلق أول قاعدة بيانات إلكترونية (5)
  • عرض 6 صورة
    الإسعاف تطلق أول قاعدة بيانات إلكترونية (2)
  • عرض 6 صورة
    الإسعاف تطلق أول قاعدة بيانات إلكترونية (6)
  • عرض 6 صورة
    الإسعاف تطلق أول قاعدة بيانات إلكترونية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الإسعاف المصرية، عن تنفيذ مشروع لتدشين أول قاعدة بيانات إلكترونية لمقدمي الخدمات الإسعافية بالقطاع الخاص داخل مصر.

وقالت الهيئة إنها تستهدف حصر أسطول مركبات الإسعاف العاملة بالمؤسسات الخاصة، وبيان طبيعة تلك المركبات وتجهيزاتها الطبية والإسعافية، إلى جانب حصر القوة البشرية القائمة على تشغيلها، وتقييم مستواهم الفني والعلمي.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الجهود في إطار مساعي هيئة الإسعاف المصرية لمطابقة كافة مركبات الإسعاف الخاصة داخل مصر للمعايير الفنية والميكانيكية المعتمدة التي تؤهلها لتقديم الخدمة، فضلًا عن مطابقة ومعايرة الأجهزة الطبية داخل تلك المركبات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمقدمي الخدمات الإسعافية بالقطاع الخاص بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن تقديم خدمة إسعافية لائقة وآمنة للمواطن.

تنطلق هذه الخطوة من رؤية هيئة الإسعاف المصرية لأهمية القطاع الخاص كشريك فاعل في دعم المنظومة الصحية المصرية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الإسعافية وتعزيز مظلة الحماية الصحية للمواطنين، وهو الأمر الذي يضمن لهيئة الإسعاف المصرية زيادة مظلة الخدمات المجانية التي تتيحها للمواطن المصري من خلال تكثيف التغطية الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية، وسرعة تلبية الاستغاثات الطبية الطارئة، والاستجابة للأزمات والحوادث الكبرى، فضلًا عن دعم ومساندة المشروعات القومية الصحية، وفي مقدمتها مشروع «رعايات مصر».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الإسعاف المصرية مشروع رعايات مصر وزارة الصحة خدمات القطاع الخاص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
نصائح طبية

علامات صامتة تدل على اضطراب هرمون التوتر في الجسم.. احذرها
كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"