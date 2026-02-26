تطبيق «كتاب» يحقق إقبالًا كبيرًا بعد التعريف به بمترو الأنفاق وقطار العاصمة

كشفت هيئة الإسعاف المصرية، عن تنفيذ مشروع لتدشين أول قاعدة بيانات إلكترونية لمقدمي الخدمات الإسعافية بالقطاع الخاص داخل مصر.

وقالت الهيئة إنها تستهدف حصر أسطول مركبات الإسعاف العاملة بالمؤسسات الخاصة، وبيان طبيعة تلك المركبات وتجهيزاتها الطبية والإسعافية، إلى جانب حصر القوة البشرية القائمة على تشغيلها، وتقييم مستواهم الفني والعلمي.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الجهود في إطار مساعي هيئة الإسعاف المصرية لمطابقة كافة مركبات الإسعاف الخاصة داخل مصر للمعايير الفنية والميكانيكية المعتمدة التي تؤهلها لتقديم الخدمة، فضلًا عن مطابقة ومعايرة الأجهزة الطبية داخل تلك المركبات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمقدمي الخدمات الإسعافية بالقطاع الخاص بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن تقديم خدمة إسعافية لائقة وآمنة للمواطن.

تنطلق هذه الخطوة من رؤية هيئة الإسعاف المصرية لأهمية القطاع الخاص كشريك فاعل في دعم المنظومة الصحية المصرية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الإسعافية وتعزيز مظلة الحماية الصحية للمواطنين، وهو الأمر الذي يضمن لهيئة الإسعاف المصرية زيادة مظلة الخدمات المجانية التي تتيحها للمواطن المصري من خلال تكثيف التغطية الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية، وسرعة تلبية الاستغاثات الطبية الطارئة، والاستجابة للأزمات والحوادث الكبرى، فضلًا عن دعم ومساندة المشروعات القومية الصحية، وفي مقدمتها مشروع «رعايات مصر».