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رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة: قافلة طبية للكشف على العاملين بالمواقع بمدينة ناصر الجديدة

11:42 ص السبت 18 أبريل 2020
رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة: قافلة طبية للكشف على العاملين بالمواقع بمدينة ناصر الجديدة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه تم توجيه قافلة طبية لتوقيع الفحوصات اللازمة على العاملين بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط ومؤسسة راعي مصر للتنمية.

وأكد رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، في بيان اليوم، أن القافلة الطبية مستمرة بمواقع العمل بالمدينة حتى الانتهاء من فحص جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، وذلك ضمن جهود أجهزة المدن الجديدة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبد الله إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استمرار العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية الكشف الطبي صحة أسيوط

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