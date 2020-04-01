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الإفتاء: "الكذب" وإن كان على سبيل المزاح حرام شرعًا

05:59 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الإفتاء: "الكذب" وإن كان على سبيل المزاح حرام شرعًا

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها هاشتاج أكدت من خلاله أن الكذب متفق على حرمته، ولو على سبيل المزاح، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه.

وقالت دار الإفتاء، في الهاشتاج الذي نشرته، اليوم الأربعاء، إن الأدلة الشرعية على تجريم الاسلام للكذب كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال "مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ".​

دار الإفتاء المصرية الكذب

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