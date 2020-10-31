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"تكلف 800 مليون جنيه".. متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح السيسي لمتحف شرم الشيخ

06:26 م السبت 31 أكتوبر 2020
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(مصراوي):

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، متحف شرم الشيخ الدولي، ضمن عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح المتحف، الذي شارك فيه الرئيس السيسي.

ويعد متحف شرم الشيخ الدولي وجه سياحية جديدة جرى إضافتها للمقاصد السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ، وجرى إقامته بهدف استقطاب أكبر عدد من السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف جنسيات العالم.

وبدأ العمل في تنفيذ المشروع منذ عام 2003، وتوقف العمل به في عام 2011، لعدم توفير التمويل لاستكمال مراحل التنفيذ، واستأنف العمل به مرة أخرى في عام 2018.

أقيم المشروع على 192000 م2، أي ما يعادل نحو 38 فدانًا، وتبلغ مساحة الإنشاءات 25709 م2، أي ما يعادل نحو 14% من مساحته، والباقي مساحات خضراء، وأماكن انتظار السيارات وساحات عرض مفتوحة، ونفذ المتحف على مرحلتين، جرى الانتهاء من المرحلة الأولى والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم، بتكلفة تقدر بنحو 812 مليون جنيه.

متحف شرم الشيخ السيسي تنمية شبه جزيرة سيناء المشروعات القومية

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