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بهدف التعارف.. البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالمقر البابوي

09:49 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
بهدف التعارف.. البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالمقر البابوي

البابا تواضروس والسفير الدنماركي بالمقر البابوي

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة، سفين أولينج.

تأتي زيارة السفير الدنماركي لقداسة البابا تواضروس بهدف التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضي سفيرًا لبلاده بمصر.

البابا تواضروس السفير الدنماركي

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