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رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

01:19 م الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم رئيس الوزراء، في برقية بهذه المناسبة، أخلص التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام أرجاء العالم.

مصطفى مدبولي المولد النبوي عبد الفتاح السيسي السيسي

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