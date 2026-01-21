إندونيسيا تطرح ناقلة نفط ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد.. ما السبب؟



وكالات

قال مكتب المدعي العام في إندونيسيا، إنه سيطرح ناقلة عملاقة ترفع العلم الإيراني للبيع في مزاد هذا الشهر، بعد احتجازها في عام 2023 للاشتباه في تورطها في عمليات نقل غير قانوني للنفط الخام.

وذكرت السلطات الإندونيسية، أن الناقلة "إم.تي أرمان" 114 التي يبلغ طولها أكثر من 300 متر احتُجزت في 2023 في بحر ناتونا الشمالي بإندونيسيا للاشتباه في أنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وأضاف المكتب في بيان، أن الناقلة العملاقة ستُطرح للبيع في مزاد في 30 يناير مقابل 1.17 تريليون روبية "69.01 مليون دولار"، بالإضافة إلى حمولتها التي تبلغ نحو 170 ألف طن من النفط الخام الخفيف.

ونفت إيران في 2023 أن تكون الناقلة مملوكة لها.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع مشغلي الناقلة إم.تي أرمان 114.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في برلين، إن الاتحاد يناقش فرض عقوبات إضافية على إيران.

وأضافت: "يفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات شاملة على إيران... ونحن نناقش فرض عقوبات إضافية".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه استدعى السفير الإيراني الثلاثاء بسبب حملة القمع غير المحتملة وغير الإنسانية التي تشنها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات في أنحاء البلاد.

وذكر بارو أمام النواب في البرلمان: "نقلت هذا التنديد إلى نظيري الإيراني. وسأكرره للسفير الإيراني في باريس الذي استدعيته اليوم".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لمن وجهوا أسلحتهم ضد المتظاهرين السلميين".

بدورها نددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الثلاثاء بالقيادة الإيرانية لما وصفته بأنه قتل مروع ووحشي للمحتجين، لافتا إلى أن بريطانيا استدعت السفير الإيراني للتشديد على خطورة هذا الوضع، وفقا للغد.