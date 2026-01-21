ترامب يصف مشاركته بمنتدى دافوس في سويسرا بـ"الرحلة المثيرة"



وكالات

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكون مشاركته بمنتدى دافوس في سويسرا "رحلة مثيرة للاهتمام".

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى سويسرا: "ستكون هذه رحلة مثيرة لا أعرف على الإطلاق ما الذي سيحدث"، مضيفا: "لكنني واثق تماما من أن الزيارة ستكون ناجحة للغاية".

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى اليوم الأربعاء، يعقبها بعد نحو ساعة اجتماع مع قادة الدول والحكومات، ثم يحضر حفل استقبال يضم ممثلين بارزين من عالم الأعمال.

وفي اليوم التالي، الموافق 22 يناير، سيترأس ترامب مراسم إطلاق ميثاق مجلس السلام، الذي يهدف إلى المساهمة في تسوية الأوضاع في قطاع غزة، قبل أن يعود مباشرة إلى واشنطن.

ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، وفقا لروسيا اليوم.