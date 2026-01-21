إعلان

ترامب يصف مشاركته بمنتدى دافوس في سويسرا بـ"الرحلة المثيرة"

كتب : مصراوي

07:39 ص 21/01/2026

الرئيس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تكون مشاركته بمنتدى دافوس في سويسرا "رحلة مثيرة للاهتمام".

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إلى سويسرا: "ستكون هذه رحلة مثيرة لا أعرف على الإطلاق ما الذي سيحدث"، مضيفا: "لكنني واثق تماما من أن الزيارة ستكون ناجحة للغاية".

ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام المنتدى اليوم الأربعاء، يعقبها بعد نحو ساعة اجتماع مع قادة الدول والحكومات، ثم يحضر حفل استقبال يضم ممثلين بارزين من عالم الأعمال.

وفي اليوم التالي، الموافق 22 يناير، سيترأس ترامب مراسم إطلاق ميثاق مجلس السلام، الذي يهدف إلى المساهمة في تسوية الأوضاع في قطاع غزة، قبل أن يعود مباشرة إلى واشنطن.

ويُعقد المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب سويسرا منتدى دافوس في سويسرا منتدى دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
مصراوي ستوري

"مصمة أزياء".. من هي إسراء محمد زوجة خالد صبحي لاعب منتخب مصر والمصري البورسعيدي؟
برئاسة ترامب.. نتنياهو يقبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام
شئون عربية و دولية

برئاسة ترامب.. نتنياهو يقبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام
مقاوم للماء والغبار.. ما أبرز مواصفات الهاتف الجديد من موتورولا؟
أخبار و تقارير

مقاوم للماء والغبار.. ما أبرز مواصفات الهاتف الجديد من موتورولا؟
أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
مصراوي ستوري

أول رد فعل من محمد عبد المنصف بعد تصريحات لقاء الخميسي
"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان