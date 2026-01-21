الرئيس الصربي: العالم يسير من سيء إلى أسوأ المرحلة المقبلة



وكالات

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، من تدهور الأوضاع في العالم واصفا العام الماضي أنه كان الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ورجح أن يسير العالم من سيئ إلى أسوأ بالمرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة له في منتدى دافوس، قال فيها: "نردد جميعا كلمات السلام والاستقرار والطمأنينة، لكن الواقع يشهد أن العالم لم يعرف نقصا في السلام والاستقرار كما هو الحال اليوم".

وأضاف فوتشيتش، في تحليله للأوضاع الدولية: "كان العام الماضي أسوأ عام منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شهد سلسلة من الحروب التي شنتها دول مختلفة أو داخل دولها. وسيكون هذا العام أسوأ من العام الماضي. والعام المقبل سيكون أسوأ.".

وانتقد الرئيس الصربي ما وصفه بـ "تناقض الخطاب الدولي"، قائلا: "الكل يتحدث عن السلام ويتبادل الاتهامات بعدم الاحترام أو الانتهاك، لكن في النهاية، كل دولة تسعى فقط لتحقيق مصالحها الوطنية. لقد تضاءل الاهتمام الحقيقي بالتعاون متعدد الأطراف أو بالنظام العالمي المشترك"، وفقا لروسيا اليوم.