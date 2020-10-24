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ننشر مناطق سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات اليوم وغدا- صور

03:24 م السبت 24 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحديثات تنبؤات الحالة الجوية وأماكن تساقط الأمطار وقوتها خلال اليوم السبت وحتى مساء الأحد.

وأكدت الهيئة استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خاصة السواحل الغربية تصل إلىالسواحل الشرقية آخر اليوم، كما تتكاثر السحب المنخفضة علي القاهرة الكبري تعمل علي انخفاض درجات الحرارة.

وجاءت أماكن تساقط الأمطار على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: طقس معتدل وفرصة أمطار خفيفة بنسبة 20%.

الوجة البحري: طقس معتدل وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على البحيرة وكفر الشيخ.

السواحل الشمالية الغربية: طقس معتدل وأمطار متوسطة على الإسكندرية ومطروح وسيدي براني وبلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: طقس معتدل وأمطار متوسطة على دمياط وبور سعيد والسويس.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس درجات الحرارة سقوط أمطار

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