​رئيس "النواب" يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ

(مصراوي):

بعث رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"السيد المستشار الجليل / عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس مجلس الشيوخ - الموقـــر

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد،

فيطيب لنا أن نهديكم خالص التهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ‏ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة ‏الثانية في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني‏.

وإنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، ‏وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل ‏بين الناس.‏

راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما ‏مثمراً، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ‏ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.‏

كلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حٌملتم".

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