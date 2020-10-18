رئيس "النواب" يهنئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ
(مصراوي):
بعث رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لانتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.
وجاء نص البرقية كالتالي:
"السيد المستشار الجليل / عبدالوهاب عبدالرازق
رئيس مجلس الشيوخ - الموقـــر
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد،
فيطيب لنا أن نهديكم خالص التهنئة القلبية وأزكاها لحوزكم ثقة الشعب ونواب مجلس الشيوخ الموقر وتقلدكم لهذا المنصب الرفيع لتبدأون فصلاً جديداً للغرفة الثانية في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني.
وإنها لثقة غالية صادفت أهلها رشحكم لها عمل مخلص دؤوب وسجل عامر بالعطاء، وتتملذ على أيديكم نخبة متميزة من رجال القضاء الذين يجلسون مجلسه ليقموا العدل بين الناس.
راجين أن تتوطد أواصر التعاون بين المجلسين ليكون التواصل والتعاون بينهما مثمراً، يؤتى أكله من أجل صالح شعب مصر العظيم وتحقيق ما يرنو إليه من أهداف ومقاصد ليرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان.
كلل الله مسعاكم بالتوفيق والنجاح وأعانكم على ما حٌملتم".
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