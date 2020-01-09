الأمطار مستمرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس نهاية الأسبوع (صور)

كتب- محمد نصار:

تصوير - إسلام فاروق:

كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة على مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا مستمرة على مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة على مختلف الأنحاء مع بداية تحسن في الأحوال بداية من السبت المقبل.

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وغدًا على مختلف الأنحاء تكون غزيرة على مناطق السواحل الشمالية ومناطق شمال الوجه البحري، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على القاهرة والصعيد.

وأوضح محود شاهين، أنه بداية من السبت المقبل تشهد البلاد حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية وانكسار موجة الطقس السيئ الحالية، ويستمر التحسن في الأحوال الجوية طيلة أيام الأسبوع المقبل مع هدوء في حركة ونشاط الرياح.

وأشار إلى أنه بداية من السبت تظهر الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.