بعد أمطار الفجر.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة (رياح وأتربة)

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت في فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تستمر حتى صباح الأحد.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الساعات المقبلة تشهد استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، وتكون خفيفة على القاهرة خلال اليوم السبت وغدا الأحد.

وتابع: "الظاهرة الأكثر تأثيرا تتمثل في نشاط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وعلى السواحل الشمالية والقاهرة الوجة البحري".

وأكد أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة انخفضت عن المعدل الطبيعي لها 4 درجات تقريبا.

وأوضح أن الهدوء في حركة الرياح يبدأ من مساء غدا الأحد، لافتًا إلى أن يوم الاثنين المقبل يشهد تحسنا نيسبيا في الأحوال الجوية.

ونصح شاهين المواطنين، القيادة بهدوء على الطرق السريعة، نظرا لانخفاض مستوى الرؤية نتيجة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وعدم التخلي عن الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.​

وشهدت عدة مناطق من القاهرة الكبرى سقوط أمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد على معظم مناطق البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان حالة الطقس ليوم السبت، أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وتؤدي الرياح، إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويكون الطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.