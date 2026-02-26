إعلان

تطبيق «كتاب» يحقق إقبالًا كبيرًا بعد التعريف به بمترو الأنفاق وقطار العاصمة

كتب : محمد لطفي

08:00 ص 26/02/2026
    تطبيق «كتاب» يحقق إقبالًا كبيرًا بعد التعريف به بمترو الأنفاق وقطار العاصمة (2)
    تطبيق «كتاب» يحقق إقبالًا كبيرًا بعد التعريف به بمترو الأنفاق وقطار العاصمة (4)
    تطبيق «كتاب» يحقق إقبالًا كبيرًا بعد التعريف به بمترو الأنفاق وقطار العاصمة (1)

شهد تطبيق «كتاب» خلال الفترة الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من المستخدمين، حيث تضاعفت معدلات تحميل التطبيق، وارتفعت نسبة تحميل الكتب بنسبة بلغت نحو 80%، وذلك عقب بدء التعريف بخدمات التطبيق، الذي يحوي نحو 4500 عنوان من إصدارات وزارة الثقافة المصرية المتاحة بشكل مجاني، عبر شاشات مترو الأنفاق وقطار العاصمة.

ويأتي هذا الإقبال في إطار جهود نشر الثقافة الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إلى مصادر المعرفة، من خلال عرض المحتوى التعريفي بالتطبيق في وسائل النقل الجماعي التي تشهد كثافة استخدام يومية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.

وأشارت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، إلى أن هذه الخطوة أسهمت في زيادة الوعي بالتطبيق ومميزاته، وجذبت شرائح متنوعة من القراء، خاصة من الشباب والطلاب، وساعدت في تعزيز ثقافة القراءة الإلكترونية.

ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على دعمه وتعاونه في إتاحة شاشات وسائل النقل لعرض المواد التعريفية بالتطبيق، ونشر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يخدم الأهداف الثقافية والتوعوية للدولة.

وأكدت استمرار العمل على تطوير المحتوى والخدمات المقدمة، بما يواكب احتياجات القراء، ويعزز من دور التطبيق كمكتبة رقمية تتيح آلاف العناوين في مختلف المجالات، دعمًا لنشر المعرفة وبناء الوعي الثقافي في المجتمع.

وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي وزير النقل كامل الوزير تطبيق كتاب مترو الأنفاق قطار العاصمة

