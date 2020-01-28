عبدالعال يفتتح الجلسة بعد تأخر ساعة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد تأخر استمر قرابة ساعة، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة اليوم، استعراض عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وحضر اللواء محمود شعراوي، اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة اختصاصات نواب المحافظين، حيث أكد حقهم في العودة لمناصبهم عقب انتهاء فترة عملهم في السلكة التنفيذية.

وقدم عدد كبير من النواب، العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية لوزارة التنمية المحلية بسبب المشكلات اليومية التي يتعرض لها المواطنين.​