وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بمطار شرم الشيخ لمنع تسلل "كورونا"

كتب - أحمد جمعة:

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.

راجعت الوزيرة الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكافة العاملين بالمطار، كإجراء احترازي، ومتابعة كافة المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

أكدت وزيرة الصحة مجددًا عدم اكتشاف أي حالات مصابة بالفيروس الجديد بمصر، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بكافة الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

وقال خالد مجاهد إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشات الطبية بالمحافظة (وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية - السويس - الأقصر -أسوان -جنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.