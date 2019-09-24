اليوم.. بدء تسجيل حجز شقق "جنة" في 5 مدن جديدة (صور)

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اليوم.. بدء تسجيل حجز شقق سكن مصر في 7 مدن جديدة (صور)

بـ"كراسة الشروط".. الإسكان تبدأ تسجيل بيانات حجز 2240 شقة في سكن مصر(صور)

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفتح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، باب التسجيل لحجز شقق جنة للإسكان الفاخر.

ويشمل الطرح الجديدة من شقق جنة، 5 مدن وهم، (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب.

ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/)،

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