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    السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لرئيسي نيبال ومالي

    06:31 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لرئيسي نيبال ومالي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نيبال، الفيدرالية الديمقراطية، بديا ديثي بهنداري، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور.

    وأوفد سيادته الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة جمهورية نيبال بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

    كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال، أوفد الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة مالي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

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