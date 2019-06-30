"رياضة النواب": نتابع أوضاع المنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا على مدار الساعة

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشادت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بالإجراءات التنظيمية الخاصة بدور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل متميز للغاية، ولم يتم رصد أية سلبيات على الإطلاق سواء من خلال عمليات تسجيل بطاقات المشجع مرورًا بعمليات دخول الملاعب والخروج منها.

وأكد "رشاد" في بيان الأحد، أن لجنة الشباب والرياضة، تتابع على مدار الساعة مع الجهات المعنية أوضاع الجماهير المصاحبة لمنتخباتهم والتسهيلات المقدمة لهم، وكذلك الأمور الخاصة بعمليات التنقل بين ملاعب التدريب وأوضاع الإقامة داخل الفنادق.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه يثق تمامًا في خروج البطولة بشكل حضاري يعكس حجم ما تحقق من نجاحات منذ حفل الافتتاح مرورًا بدور المجموعات، مشيدًا بالروح الرياضية للاعبين والأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة، وكذلك الجماهير المصرية التى أثبتت رقيها ووعيها الثقافي الرياضي وجاهزيتها للعودة للمحافل الرياضية المحلية.

وتابع: "البطولة حققت جزء كبير من أهدافها وعززت التقارب والتكامل بين دول القارة وخصوصا التكامل العربي، وشاهدنا أعلام الدول العربية بجانب بعضها البعض في لوحة فنية تشجيعية لدعم ومؤازرة منتخباتهم الشقيقة في جميع المباريات التي خاضوها، ولكن ما يزال أمام البطولة الكثير والكثير من المكتسبات لتحقيقه، ونتمنى أن تمتلأ المدرجات عن آخرها بجميع المباريات".