"حظر تأجير الوقت".. "الأعلى للإعلام" يحدد ضوابط البرامج الطبية

كتب- مصطفى علي ومحمد عبدالناصر:

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم البرامج الطبية؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام.

وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".

وجاءت ضوابط البرامج الطبية على النحو التالي:

- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.

- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية.

- الحرص على أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.

- في حالة أن يكون مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.

- عدم إعلان مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها من وزارة الصحة والسماح ليا بالعمل.

- عدم إعلان أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة

- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمميات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.