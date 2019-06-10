صور- من عصر رمسيس الثاني.. اكتشاف وحدتين أثريتين بالبحيرة

كتب- محمد عاطف:

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل آثار الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، بالإضافة إلى مبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثانى، أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الوحدتين المكتشفتين كاملتين ويحيط بكل وحدة بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل ويتقدمهم حجرة المراقب على الصوامع وحجرة اخرى للقائمين علي الحراسة.

وأضاف عشماوي، في بيان، اليوم، أن الوحدتين المكتشفتين عبارة عن مخازن وصوامع للغلال دائرية الشكل صفت بجوار بعضها البعض علي شكل خلية النحل، وأثناء أعمال التنظيف تم العثور بداخلها على بقايا عظام لحيوانات وأسماك مما يشير إلى أن هذه الصوامع كانت تستخدم أيضا لحفظ المواد الغذائية.

من جانبها قالت نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري أنه تم العثور على مجموعة من الأفران المصنوعة من الفخار والتي تشير الى أن المصري القديم اهتدى لفكرة تحميص الغلال لتطهيرها من الحشرات وتخليصها من الرطوبة وتأثير الحرارة و ذلك قبل تخزيينها بالصوامع لضمان بقائها سليمة اكبر فترة ممكنة دون أن يصيبها التسوس، كما عثرت البعثة على مجموعة من الأواني الفخارية.

وأضاف خالد عبد الغنى فرحات مدير عام آثار البحيرةـ أن البعثة كشفت أثناء العمل بالمواسم السابقة عن الأسوار الخارجية للقلعة بأركانها والأبراج الملحقة بها والبوابة الجنوبية بالتدعيم الداخلي والخارجي لها والفناء الحامي أمام البوابة لتمويه الأعداء بالمدخل الغربي له .

ضم فريق العمل كلا من: الدكتور أحمد سعيد الخرادلي، مدير منطقة آثار البحيرة، زينب محمد يحيى مفتش الآثار، رضا سعيد ابراهيم مفتش الآثار، أحمد عبد السلام محمد مفتش الآثار، وفاء حسن محمد مفتش الآثار.