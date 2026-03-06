إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:33 ص 06/03/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 6-3-2026، عند نفس مستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4773 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6137 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 7160 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 8182 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 57280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.61% إلى نحو 5114 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

