أسيوط - محمود عجمي:

أعلن القضاة المشرفون على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، اليوم الجمعة، انطلاق عملية التصويت وفتح مقار اللجان أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات اختيار النقيب العام لمهندسي مصر، إلى جانب انتخاب الأعضاء المكملين بمجلس النقابة العامة.

إشراف قضائي لضمان النزاهة

تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عبد الوهاب نجاتي عبد الوهاب، رئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار محمد أسامة عبد البديع، نائب رئيس الهيئة، في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

تنظيم إداري للعملية الانتخابية

تتولى لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط الجوانب التنظيمية والإدارية للعملية الانتخابية، برئاسة المهندس محمد رمضان عبد الحميد، وعضوية كل من المهندس محمد علي الخطيب والمهندس إسلام رشاد، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم داخل اللجان.

أعداد الناخبين والفئات المشاركة

يبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط 14 ألفًا و642 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، يشاركون في اختيار النقيب العام لمهندسي مصر، إلى جانب انتخاب 11 عضوًا مكملًا بمجلس النقابة العامة.

توزيع المقاعد على الشعب الهندسية

يتم اختيار الأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة وفق التوزيع التالي على الشعب الهندسية:

- 2 مرشحين عن شعبة الهندسة الكهربائية

- 2 مرشحين عن شعبة الهندسة المدنية

- 2 مرشحين عن شعبة الهندسة الميكانيكية

- 2 مرشحين عن شعبة الهندسة المعمارية

- مرشح واحد عن شعبة التعدين والبترول والفلزات

- مرشح واحد عن شعبة الهندسة الكيميائية والنووية

- مرشح واحد عن شعبة الغزل والنسيج

نتائج انتخابات النقابة الفرعية الأسبوع الماضي

كانت النقابة الفرعية بأسيوط قد شهدت، الجمعة الماضية، انتخابات لاختيار رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس الإدارة، وأسفرت عن فوز المهندس الهيثم عبد الحميد نصر عبد الله بمنصب رئيس النقابة الفرعية، بعد حصوله على 1479 صوتًا بنسبة تقارب 75%.

الفائزون بعضوية مجلس الإدارة

كما أسفرت انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية عن فوز عدد من المرشحين بمقاعد الشعب الهندسية المختلفة، وهم:

شعبة الهندسة الكهربائية

- المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال

- المهندسة ميرفت زوزو متري

- الدكتور المهندس وائل محمد أحمد محمد

شعبة الهندسة المدنية

- المهندس حازم حسن الخشت

- المهندس عبد الله فتحي هشام

شعبة الهندسة المعمارية

- المهندس حسن حسن خلف

- المهندس جمال سيد علي

مشاركة واسعة من مهندسي أسيوط

تأتي هذه الانتخابات استكمالًا للمشهد الديمقراطي داخل نقابة المهندسين، في ظل مشاركة فاعلة من مهندسي أسيوط وحرصهم على اختيار قياداتهم النقابية، بما يسهم في دعم العمل المهني وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها خلال المرحلة المقبلة.