9490 فرصة عمل في ملتقى للتوظيف بالمنوفية.. الأحد المقبل

القاهرة - أ ش أ:

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بعد غد الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي في شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عدد من الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن أجور هذه الوظائف ستكون بحد أدنى في الأجر 1200 جنيها والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة في الوظائف المختلفة.

وأضافت أن الوزير والمحافظ سيقومان بتوزيع 75 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، ويلتقيا رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة لمجموعة المصانع بالقطاع الصناعي لمجموعة العربي بقويسنا، والقيام بجولة ميدانية لزيارة مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية.