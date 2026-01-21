إعلان

ترامب يُغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة

كتب : مصراوي

07:17 ص 21/01/2026

طائرة ترامب

وكالات
غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة، بعد عودة طائرته بسبب عطل كهربائي بسيط، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إير فورس وان" عادت إلى قاعدة أندروز، بعد إقلاعها باتجاه سويسرا، بسبب مشكلة كهربائية بسيطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ‌ليفيت، إن قرار العودة اتخذ بعد الإقلاع، عندما اكتشف طاقم الطائرة مشكلة كهربائية بسيطة، وبسبب الحرص الشديد جاء قرار العودة.

وأوضحت أن ترامب سيواصل رحلته على متن طائرة أخرى، لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

