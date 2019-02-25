مدبولي والجزار يشهدان صب خرسانة أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الإفريقية، بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك قبل زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة السويس، لتفقد المشروعات القومية بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "هذا حدث تاريخي، يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة، وحسبما قال مسئولو الشركة الصينية المنفذة للمشروع، هذه أول مرة يحدث صب خرسانة بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة خارج الصين".

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، ويصل ارتفاعه لنحو 385 مترًا، يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى؛ ليصبح مثالًا رائعًا على العمارة ذات المستوى العالميّ، كما وضع معيارًا لأية تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة.

وأكد أن شركة" CSCEC " الصينية ـ أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ـ تنفذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، ونفذت وصبت اللبشة المسلحة للبرج (CO2، أحد الأبراج بالمشروع) بكمية 8,000 م3 بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وتبدأ اليوم في صب لبشة البرج الأيقوني بكمية 18,000م3 بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهي معدلات قياسية تضع معيارًا جديدًا لمعدلات صب الخرسانة المسلحة، موضحا أن هناك 7 شركات خرسانة تعمل بالموقع، ومعملين لتحليل الخرسانة، وهناك تنسيق كامل بين الأطراف المختلفة للعمل.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جرى تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية "CBD"، على أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة، وتوفر مجمعًا متعدد الاستخدامات منها ما هو إداري، تجاري، ترفيهي، فندقي، وآخر سكني، ما يؤهل المنطقة لتصبح رمزًا للحضارة والتقدم الإقليميين.

وقال الوزير إن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على جميع الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533,041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المباني فيه تبلغ 1,709,330 متر مربع، موزعة على عدد 20 مبنى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقوني.

كما أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل منطقة المرافق المركزية والتي تحتوي على محطة تبريد مركزي ومركز إمداد للطاقة، بالإضافة إلى الجراجات والطرق الداخلية.

وقال، إن الشركة المنفذة تدرس حاليًا طرق تنفيذ باقي بنود الأعمال بالطرق التقنية المبتكرة، التي تحقق معدلات تنفيذ عالية؛ للانتهاء من المشروع في زمن قياسيّ؛ تحقيقا للإرادة السياسية في الانتهاء من المشروع؛ فى أقرب فرصة ممكنة.