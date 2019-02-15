"الصحفيين": لم نتلق أي طعون على المرشحين في أول يوم

كتب مصطفى علي:

قال جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن اللجنة لم تتلقِ أي طعون أو تنازلات، في اليوم الأول من فتح باب الطعون والتنازلات، موضحًا أن اللجنة بدأت عملها في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصر اليوم الجمعة.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها يوم الثلاثاء المقبل، لفحص الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عملها في تلقي الطعون والتنازلات حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى أمس الخميس، 7 طلبات على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

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