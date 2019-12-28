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الأوقاف: "الدخول في معية الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

06:47 م السبت 28 ديسمبر 2019
الأوقاف: "الدخول في معية الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن موضوع "الدخول في معية الله.. أسبابه وآثاره"، من خلال الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها السبت، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مشيرة إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الصلاة

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